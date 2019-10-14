لكسمبورغ 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تركيا مرة أخرى على وقف عملها العسكري الانفرادي في شمال شرق سوريا وسحب قواتها.وأدان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي - خلال اجتماعهم اليوم في لكسمبورغ في بيان - العمل التركي "الذي يقوض بشكل خطير استقرار وأمن المنطقة بأسرها، مما يؤدي إلى مزيد من المعاناة للمدنيين وإلى المزيد من النزوح وإعاقة الوصول إلى المساعدة الإنسانية بشدة".وأضاف البيان أن هذا العمل يجعل آفاق العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام في سوريا أكثر صعوبة بكثير، كما أنه يقوض إلى حد كبير التقدم الذي أحرزه التحالف العالمي حتى الآن لهزيمة "داعش" ، مؤكدًا أن داعش لا تزال تشكل تهديدًا للأمن الأوروبي بالإضافة إلى الأمن التركي والإقليمي والدولي.وقال البيان: إن الاتحاد الأوروبي يضل ملتزماً بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها، ولا يمكن ضمان ذلك إلا من خلال انتقال سياسي حقيقي تمشيًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012 ، مؤكداً أن هناك حاجة ملحة لجهود المجتمع الدولي المستمرة ، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، من أجل وقف هذا العمل العسكري الأحادي الجانب.// انتهى //16:58ت م0199