رام الله 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسقال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب: إن خوض المنتخب السعودي مباراته مع منتخبنا غدًا ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة تطبيق لقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ولقرارات الاتحاد الآسيوي للعبة، وتعبير صادق وملموس لمواقف المملكة العربية السعودية من قضيتنا كقضية وطنية.وشدد الرجوب خلال مؤتمر صحفي - عُقد اليوم في مقر أكاديمية بلاتر - على أن هذا القرار تاريخي وفهم لرؤية وإستراتيجية الحالة الوطنية الفلسطينية العادلة، شاكرًا المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الامين -حفظهما الله - على كل ما يقدمونه من دعم لفلسطين.وأضاف: لن نكون طرفًا في أي عملية تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي ينكر حقوقنا كافة، مؤكدًا ضرورة عدم المشاركة في أي بطولة تكون إسرائيل مشاركة فيها بالألعاب الفردية والجماعية كافة، وعدم استضافة بطولة يشارك فيها إسرائيليون، وعدم القبول بلقاء أي لاعب إسرائيلي بأي منافسة، ونحن التزمنا بهذا الموضوع وكذلك المملكة العربية السعودية ملتزمة بهذه النقاط.وأكد الرجوب أهمية اللقاء كونه حدثًا مهمًا للرياضة الفلسطينية، وتأكيدًا لملعبنا البيتي الذي أقرته قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، مشددًا على أن الرياضة أحد رموز الهوية الفلسطينية، ويجب علينا تجسيد رموز السيادة في سلوكنا، وأدائنا على أرض الملعب.// انتهى //16:58ت م0200