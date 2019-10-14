الدمام 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسنظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام بالتعاون مع دار الرعاية الاجتماعية للمسنين أمس، برنامجًا متنوعًا بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.وتضمن البرنامج زيارة مستفيدات المركز لآباء وأمهات الدار، والتعريف بأقسام ومرافق الدار، إضافة إلى إقامة المسابقات المتنوعة، وتقديم القصائد الشعرية، وتوزيع الهدايا والورود.وأكد مدير دار الرعاية الاجتماعية بالدمام فهد بن راشد العميرة، أهمية تفعيل هذه المناسبات لما فيها من تعزيز رابط الشراكة المجتمعية بين فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإيجاد بيئة تجمع المستفيدين.// انتهى//16:59ت م0204