الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسكشف قائد فريق غوث السعودي الخيري للبحث والإنقاذ منصور بن ناصر العاطفي أن أكثر من 170 زائرا من زوار معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية استفادوا من الدورات التدريبية التي قدمها فريق غوث للإنقاذ.وأوضح العاطفي أن مشاركة فريق غوث في معرض الصقور والصيد السعودي هي مشاركة تعريفية وتدريبية وتثقيفية بخدمات الفريق الإنساني التي تشمل البحث عن المفقودين في الصحراء والإنقاذ بالحالات الطبيعية وكذلك الإسعافات الأولية التي يقدمها الفريق.وأضاف أن الفريق يعمل على توعية الزوار من الأخطار والكوارث عبر المطويات الإرشادية والندوات التثقيفية، كما يقدم الفريق شرح عملي على جميع الأجهزة التي يستخدمها الفريق في الإنقاذ.وأبان العاطفي، أن فريق غوث استهدف الحضور عبر مجموعة من البرامج التي تخدمهم عند الحاجة في حياتهم اليومية، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من برامج الجمعية منذ تأسيسها بلغ أكثر من 45 ألف مستفيد في برنامج الإنعاش القلبي والرئوي، وجميعهم حصلوا على شهادات معتمدة بذلك.وقال: يعّد معرض الصقور والصيد السعودي نقطة ارتكاز مهمة نعمل من خلالها على توعية وتدريب الصقارين الذين يقضون أياماً طويلة في البراري للصيد على الإسعافات الأولية، وطرق التعامل مع حالات أخرى ربما يتعرض لها الصقار لا سمح الله.// انتهى //17:01ت م0205