الليث 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسنظمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمحافظة الليث اليوم، زيارة لـ 20 متعافياً من مستفيديها إلى المدينة المنورة، ضمن برنامجها العلاجي المكثف.وأوضح مدير الجمعية بالليث وسام المهداوي, أن البرنامج الذي يأتي بالتعاون مع مكتب الدعوة بالمحافظة إلى دعم المتعافين ورفع هممهم خصوصاً في الأجواء الروحانية بمدينة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، مبيناً أن الزيارة اشتملت على عدد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية بمضار التدخين والمخدرات.// انتهى //17:02ت م0206