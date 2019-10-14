‏ ‎البكيرية 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أسرة الراجحي في وفاة منصور بن عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- .جاء ذلك خلال زيارة لسموه لمنزل الفقيد بمحافظة البكيرية يرافقه محافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة, ووكيل المحافظ نادر الدوسري, حيث كان في استقبال سموه في مجلس العزاء أبناء الفقيد وعدد من أقارب وذوي المتوفى .وسأل الأمير فيصل بن مشعل, الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.من جانبه قدم أبناء الراجحي شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على مواساته ومشاركته لهم في هذا المصاب الجلل، سائلين الله العلي القدير أن يكتب لسموه الأجر.// انتهى //17:07ت م0208