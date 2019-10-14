جيزان 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واستنظم لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة أبو عريش بالتعاون مع نادي جازان الأدبي مساء بعد غد، محاضرة تاريخية تحت عنوان "دور أبناء منطقة جازان في محاربة الغزو الأجنبي" يلقيها عضو هيئة التدريس بجامعة جازان الدكتور علي الصميلي, وذلك على مسرح النادي بمدينة جيزان.وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أبو عريش عبدة الراجحي أن المحاضرة تأتي ضمن البرامج الثقافية والأدبية التي ينفذها اللجنة بالتعاون مع عدد من الجهات والقطاعات الحكومية بالمنطقة.// انتهى //17:07ت م0209