القاهرة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي إدانة البرلمان بأشد العبارات للعدوان التخريبي على المنشآت النفطية للمملكة العربية السعودية، وتضامن البرلمان العربي التام معها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية.وقال في كلمته أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في الدورة (141) اليوم بالعاصمة الصربية بلجراد - التي وزعها مكتبه بالقاهرة - : إن العالم شهد في الشهور الماضية تطورات خطيرة في منطقة الخليج العربي تمس الأمن والسلم الدوليين، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وذلك بتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية من خلال استهداف واحتجاز السفن التجارية خاصة في مضيق هرمز، الذي يُمثل أهمية بالغة لحركة الناقلات النفطية والتجارية، وبلغت خطورة هذه التحديات ذروتها بتعمد ضرب المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية بهدف تعطيل إمدادات الطاقة العالمية والتأثير على أسعار النفط عالمياً.ونبه رئيس البرلمان العربي إلى خطورة هذه الاعتداءات المُدانة في منطقة محورية وشديدة الأهمية لاستقرار النظام العالمي، التي قد تجر المنطقة بل والعالم لعواقب وخيمة لا تُحمد نتائجها.كما أكد رئيس البرلمان العربي في كلمته أن أكبر التحديات التي تواجه أمن واستقرار العالم العربي هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين والتصدي لأطماع الدول الإقليمية في التوسع في العالم العربي والتدخل في شؤونه الداخلية، مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي بضرورة إلزام قوة الاحتلال "إسرائيل" بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.// انتهى //17:09ت م0210