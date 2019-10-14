الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسوقع معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، في مقر الهيئة بالرياض اليوم، اتفاقية شراكة إطارية مع إحدى الشركات التقنية لتحديث أنظمة إدارة الطيف الترددي الإلكترونية, بهدف توطين تقنيات وأنظمة إدارة الطيف الترددي بالمملكة، من خلال تخصيص وترخيص استخدام الترددات، وإجراء عمليات التوافق الكهرومغناطيسي، ومحاكاة الأنظمة الراديوية، وتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي، ومراقبة استخدام الطيف الترددي، وعمليات التنسيق الدولي للترددات.وأوضح معالي محافظ الهيئة الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار عمل الهيئة على رفع كفاءة أنظمة وخدمات إدارة الطيف الترددي،والحفاظ على مستوى عالي وثابت للأعمال والخدمات المقدمة، ورفع أمن معلومات السجل الوطني للترددات.وأضاف معاليه أن الاتفاقية تتضمن إنشاء منصة رقمية وطنية حديثة لإدارة الطيف الترددي، التي ستؤدي إلى التكامل والمواءمة مع محطات مراقبة الطيف الترددي الموزعة في أنحاء المملكة، وتساعد في جمع وتحليل البيانات الضخمة، وفي الربط مع الجهات ذات العلاقة، وفي تحديث بيانات السجل الوطني للترددات.// انتهى //17:12ت م0212