المنامة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسأكد مجلس وزراء مملكة البحرين على الدور والثقل الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في الأمن الإقليمي.وشدد المجلس خلال جلسته الاعتيادية الأسبوعية اليوم برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على أن أية خطوات تعزز من دور المملكة العربية السعودية وقدرتها للاضطلاع بهذه المسؤولية هي محل تأييد مطلق.وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء البحريني الدكتور ياسر بن عيسى الناصر - وفقاً لوكالة أنباء البحرين - أن المجلس رحب بقرارات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أية محاولات لتهديد الاستقرار في المنطقة.// انتهى //17:14ت م0213