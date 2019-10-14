القاهرة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسدفعت عمليات البيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية مؤشرات البورصة للتراجع لدى إغلاق تعاملات اليوم، مع استمرار حالة الترقب للأوضاع الإقليمية ما انعكس على أحجام السيولة بالسوق.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر3 مليار جنيه ليصل إلى 1ر715 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 9ر2 مليار جنيه، اقتصرت تعاملات سوق الأسهم على نحو 550 مليون جنيه فقط، وذهبت بقية التعاملات لسوقي سندات المتعاملين الرئيسيين ونقل الملكية.وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على انخفاض بلغت نسبته 28ر0% ليصل إلى 76ر14180 نقطة، كما نزل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 53ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 03ر530 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، 43ر0% من قيمته مسجلًا 95ر1405 نقطة عند الإغلاق.// انتهى //18:12ت م0243