رام الله 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسرفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، وقال: "من حقنا أن نستورد ما نريد وممن نريد، ولا يحق لإسرائيل أن تُملي ارادتها التجارية والسياسية علينا".وأشار رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم، إلى أن أزمة الأموال مع الجانب الإسرائيلي ما زالت قائمة، وقال: "نحن نصر على استيفاء أموالنا كاملة".وطالب رئيس الوزراء دول العالم بوقفه جديه لمواجهة الاستيطان الاستعماري، مشيراً الى أنه تبين وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية أن عدد المستعمرين قد زاد لـ (14,400) مستعمر جديد خلال عام 2018، ما يرفع عدد المستعمرين في الأراضي الفلسطينية ليصل إلى أكثر من (700) ألف مستعمر.// انتهى //18:14ت م0244