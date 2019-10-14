نجران 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسأقامت كلية التربية شطر الطالبات ممثلة في وحدة الأنشطة الطلابية بجامعة نجران، اليوم، دورة تدريبية بعنوان "تصميم الإنفوجرافيك"، استهدفت طالبات كلية التربية، وذلك بمقر الكلية.وتطرقت الدورة التي قدمتها الدكتورة زبيدة عبدالله علي إلى مفهوم الإنفوجرافيك، ومجالات استخدامه والعناصر التي تشكل تصميم الإنفوجرافيك، وكذلك أنواعه، والبرامج والمواقع التي تستخدم وتساعد في تصميمه.// انتهى //18:16ت م0245