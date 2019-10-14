نجران 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، دورة تدريبية بعنوان "الأمن السيبراني"، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية حسين آل معمر، وذلك بمقر ثانوية الملك عبدالعزيز.وتناولت الدورة التي نفذها المدرب ذيب القحطاني, عدداً من المحاور أهمها مفهوم الأمن السيبراني وأهميته وأهدافه، والنشأة القانونية له، والفرق بينه وبين أمن المعلومات، والثغرات الأمنية، وأنواع الثغرات البرمجية، والهجمات السيبرانية، إضافة إلى المخاطر الرئيسة لاستخدام الإنترنت، وكيفية تحقيق الأمن السيبراني الشامل.// انتهى //18:16ت م0246