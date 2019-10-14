تبوك 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، غداً, محاضرة نسائية بعنوان "البيت المسلم", وذلك عقب صلاة المغرب بجامع صهيب الرومي بحي المهرجان في مدينة تبوك.وتأتي هذه المحاضرة التي تقدمها منى عبدالرحمن الشقاوي, ضمن سلسة المحاضرات التربوية والدعوية التي ينظمها المكتب هذا الموسم، وبإشراف من فرع الوزارة بالمنطقة, حرصاً على استثمار الوقت بتقديم ما يعود على النساء بالنفع والفائدة وتعزيز ما يخدمهن في أمور الدين والدنيا.// انتهى //18:18ت م0247