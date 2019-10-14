الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس المجلس الأولمبي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الرياضية باسمه ونيابة عن جميع الرياضيين العرب عميق شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على ما تُقدمه المملكة العربية السعودية من دعم واهتمام مباشر لجميع قضايا الأمة العربية بكافة مجالاتها ومنها المجال الرياضي.وأشاد سموه بالخطوة المهمة المتمثّلة بإستجابة المملكة ممثلة بقيادتها للدعوة التي وجهها رئيس السلطة الفلسطينية فخامة الرئيس محمود عباس للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم للعب مباراته ضد المنتخب الفلسطيني على ملعب فيصل الحسيني بمدينة رام الله ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا ، مبيناً أن هذه الخطوة المهمة تأتي تأكيداً من سيدي خادم الحرمين الشريفين على حق الفلسطينيين في أراضيهم وهو الذي منذ أكثر من 50 عاماً يولي الأشقاء في فلسطين جُلّ اهتمامه الشخصي.وأضاف سمو رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية: "مواقف المملكة العربية السعودية الإيجابية مع آشقائهم في السلطة الفلسطينية ضاربة في جذورها عمق التاريخ فمنذ الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمملكة تعتبر هذه القضية هي قضيتها الأولى في جميع المحافل السياسية الدولية وهاهي اليوم تؤكد أنها تقف مع أشقائها للعب هذه المباراة التاريخية على الأراضي الفلسطينية".وأعرب سمو الأمير طلال بن بدر عن تقديره للدعم الذي يجده اتحاد اللجان من حكومة المملكة منذ إنشاء هذا الاتحاد واستضافة المملكة له حتى هذا العهد الزاهر الذي تشهد فيه المملكة قفزات ملموسة يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ووجدت إشادات عالمية منقطعة النظير وهي التي بتوفيق من الله ستنعكس إيجاباً على الشعب السعودي بصفة خاصة والشعوب العربية والإسلامية بصفة عامةوأثنى سمو رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية على الدور الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية في سرعة تنفيذة لكافة التوجيهات التي تصدر من القيادة الرشيدة في المملكة وحرصه على تهيئة كل ما من شأنه نمو وتطور الرياضة في كافة مجالاتها في المملكة العربية السعودية والتي ستساهم في نماء وتطور الرياضة في وطننا العربيوكان سمو رئيس اتحاد اللجان الاولمبية قد بعث بخطاب تهنئة لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية الفلسطينية للواء جبريل الرجوبهنأه خلاله على هذه البادرة من المنتخب السعودي للعب أمام نظيره الفلسطيني في رام الله, مشيداً بجهوده في خدمة الرياضة والقضية الفلسطينية .// انتهى //18:20ت م0248