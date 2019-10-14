تبوك 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واساختتم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم , برنامج "أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية", الذي استمر على مدى يومان, واستهدف منسوبات فرع الوزارة ومجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك.واشتمل البرنامج الذي قدمه القسم النسوي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة على التعريف بالمخدرات وأثرها في تفشي الآفات الخطيرة والأوبئة لما لها من أضرار جسيمة على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.وأكد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي أهمية دور الأسرة في تربية أبنائها على السلوك القويم وتنمية الوعي الثقافي والأخلاقي لديهم وتبصيرهم بعواقب الإدمان والانجراف نحو مستنقع المخدرات لما لها من آثار مدمرة على الفرد والمجتمع.// انتهى //18:21ت م0249