نجران 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واستنظم جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر اليوم، دورة تدريبية بعنوان "تطوير المهارات القانونية والتفاوض التعاقدي واستراتيجيات صياغة العقود"، للجهات الحكومية بالمنطقة، وذلك في مقر فرع وزارة النقل بالمنطقة.وهدفت الدورة بشكلٍ عام إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين في ترسيخ المبادئ والمفاهيم الأساسية للمهارات القانونية والتفاوض التعاقدي، وكذلك استراتيجيات صياغة العقود التي تجعله قادراً على أداء واجباته بكفاءة تامة.وتضمنت الدورة عدد من الأهداف التفصيلية تمثلت في فهم التسلسل الهرمي لوثائق العقد، والتمييز بين مختلف العلاقات التعاقدية من خلال فهم دور ومسؤوليات كل من الأطراف المتعاقدة، وصياغة مشروع عقود والملاحق طبقا للمعايير الدولية، وكذلك تطبيق مختلف موارد العقد بصورة المهنية، وإدارة التغير في العقود وفقا لأحكام العقد.كما تضمنت أيضاً معرفة الوثائق المناسبة للمطالبات، والتحقيق وتسوية المنازعات وفقا للمتطلبات التعاقدية، وفهم عملية وإجراءات التحكيم، إضافة إلى تحضير وثائق العطاءات، وإستراتيجية وتكتيكات التفاوض، وإدارة العقود.// انتهى //18:25ت م0250