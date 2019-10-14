الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسأكد الدكتور محمود حسنين أن هناك مجموعة من الأمراض التي تتعرض لها الصقور، ومنها الأمراض البكتيرية والفيروسية والطفيلية وبعض الإصابات الطارئة .جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها على هامش فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية اليوم ، مبينا أن مرض القلاع هو من أكثر الأمراض الطفيلية التي تلاحظ عند الصقور وتسبب مشاكل كبيرة لها ، كما أن هناك بعض الأمراض التي تنتج من نوع الأطعمة التي تقدم للصقور لذلك يمنع منعا باتاً إطعام الصقور من الأغذية غير الموثوقة ، مشيرًا إلى أن ما يقلل من فرص انتشار المرض عدة عوامل منها تزويد الطيور بالمياه النقية والتطهير والتعقيم مرة أو مرتين في الأسبوع والتنظيف اليومي للأدوات .وقال : "يلعب الكشف المبكر دوراً مهماً في سلامة الصقور وكذلك لابد من الفحص ما قبل الشراء أو الفحص الأولي للصقر " .من جهته أوضح الدكتور شريف دياب أن طعام الصقور يختلف عن طعام الأنواع الأخرى، فهي تتغذى على الحيوانات وأن من شروط الطعام الجيد للطيور الداجنة خلوه من أي منتجات كيماويه حتى يكون صالحاً ، مشيرًا إلى أن الجهاز الهضمي في الصقور قصير كما أنها لا تشرب المياه بكثرة فهي تحصل على غالبية ما تحتاجه من المياه من الفريسة .وأبان أن أنواع تغذية الصقور تختلف فهي تتغذى على الحشرات والطيور والأسماك فوجودها مهم من أجل التوازن البيئي فهي تحفظها ومن المفروض أن يكون علف الصقور حيوان كامل لأنه يحتاج إلى عناصر غذائية مختلفة وأحينا نلجأ إلى أن نضيف للعلف معززات غذائية .// انتهى //18:33ت م0253