جيزان 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واساحتفى القسم النسائي بمركز التأهيل الشامل بمنطقة جازان اليوم، باليوم العالمي للصحة النفسية 2019م ، تحت شعار "التركيز على منع الانتحار" ، وذلك بمقر المركز.وأوضحت نائبة رئيسة القسم النسائي خديجة غزاوي أن الاحتفال تضمن العديد من الفعاليات والبرامج التثقيفية والترفيهية والمحاضرات التوعوية التي جاءت بهدف تحسين الوعي بخطورة الانتحار كمشكلة عالمية من مشاكل الصحة العمومية .//انتهى//18:35ت م0254