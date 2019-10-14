محايل 15 صفر 1441 هـ الموافق 14أكتوبر 2019 م واسقام محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم , بجولة تفقدية لعدد من المشروعات المنفذة والتي تحت التنفيذ بمركز خلال التابع للمحافظة .والتقى المحافظ المكلف ، خلال جولته التي رافقه مدير فرع إدارة الطرق والنقل بمحايل علي عسيري ورئيس مركز خلال حفظي بن علي عسيري بالمقاولين ، حاثاً إياهم على سرعة الإنجاز وإنهاء المشروعات وفق العقود المبرمة معهم تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ، مواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة التي تدعم بسخاء هذه المشروعات الحيوية والتنموية ، كما التقى بعدد من المواطنين والذين تقدموا بحزمة من الطلبات التي تشمل السفلته ، والإنارة ،وإنشاء عبارات للسيول ، وإنشاء مطبات صناعية بالقرب من ملعب البلدية ، إضافة إلى اعتماد مكتب للخدمات البلدية وتزويده بالطاقات البشرية والآليات .وأوضح محافظ محايل المكلف أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة عسير للوقوف على المشاريع التي تنفذ في المراكز والقرى التابعه لها ، وبحث المعوقات التي تتسبب في تأخر تنفيذ المشروعات وبحث سبل معالجتها وبما يساهم في دفع عجلة التنمية .// انتهى //18:36ت م0255