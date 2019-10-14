السيح 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واستقيم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً ، دورة تدريبية بعنوان "مهارات البحث عن عمل"، وذلك في مسرح كلية إدارة الأعمال بمقر الجامعة في مدينة السيح.وتتناول الدورة التي ينفذها الدكتور محمد المحيا ، عدة محاور منها مهارات كتابة السيرة الذاتية ، ومهارات المقابلات الوظيفية ، ومهارات البحث عن وظيفة.وتأتي الدورة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنظمها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //18:54ت م0260