ثقافي / "مهارات البحث عن عمل" دورة تدريبية في السيح غداً
الاثنين 1441/2/15 هـ الموافق 2019/10/14 م واس
السيح 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس
تقيم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً ، دورة تدريبية بعنوان "مهارات البحث عن عمل"، وذلك في مسرح كلية إدارة الأعمال بمقر الجامعة في مدينة السيح.
وتتناول الدورة التي ينفذها الدكتور محمد المحيا ، عدة محاور منها مهارات كتابة السيرة الذاتية ، ومهارات المقابلات الوظيفية ، ومهارات البحث عن وظيفة.
وتأتي الدورة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنظمها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الهادفة إلى إثراء المعرفة.
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18:54ت م
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