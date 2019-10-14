حفر الباطن 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد محافظ حفر الباطن اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أرامكو السعودية وجمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن "تراؤف" وذلك في مكتب سموه بالمحافظة.وتهدف المذكرة إلى تأسيس إطار للتعاون والتنسيق بين أرامكو السعودية والجمعية لتحويل مركز رعاية اليتيمات التابع للجمعية من الاعتماد الكلي على الشبكة الكهربائية إلى الطاقة المتجددة " الشمسية "، إضافة للتعاون المستمر في سبل تحسين مستوى جودة البرامج المقدمة لدعم المستفيدين من ذوي الدخل المحدود.وتأتي الاتفاقية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة لتوليد الطاقة الكهربائية ولتحقيق النمو والازدهار وتعزيز أمن الطاقة عبر إدخال الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة الوطني.وأشاد سمو المحافظ بما تقدمه الجمعية من برامج نوعية تساهم في تنمية أبناء هذه المحافظة من الأيتام واليتيمات، منوهاً أن هذه الاتفاقية تنعكس بشكلٍ إيجابي على الجمعية والمجتمع بما يحقق تطلعات المحافظة في الجانب التنموي والجانب البيئي.فيما عبرت الجمعية عن شكرها لإدارة الطاقة المتجددة بشركة أرامكو السعودية إزاء تعاونهم في سبيل تحقيق هذه المبادرة.//انتهى //18:55ت م0261