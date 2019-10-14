الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسكرّم المركز السعودي للتحكيم التجاري, صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي, نظير ما قام به من دعم ومساعدة في تطوير التحكيم في المملكة العربية السعودية ومتابعة كل ما يستجد في مجال التحكيم محلياً ودولياً.جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني للمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA19) بعنوان "تطور صناعة التحكيم التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .. الواقع والطموح" المقام خلال الفترة من 14 - 15 أكتوبر الجاري في فندق هيلتون غرناطة بالرياض.مما يذكر أن الأمير بندر بن سلمان بن محمد بذل جهودًا حثيثة في سبيل تأسيس المركز سعودي للتحكيم التجاري حتى صدرت موافقة المقام السامي على إنشاء المركز ليكون ركيزة تنظيمية يعتمد عليها في طريقه نحو تحقيق رؤيته الهادفة إلى أن يكون الخيار الإقليمي والدولي المفضل في بدائل تسوية المنازعات التجارية, وكذلك الرقي بمهنة المحكم وفتح المجال أمامه للمشاركة في المحافل الدولية.// انتهى //18:57ت م0262