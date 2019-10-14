الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسناقش عدد من الأكاديميين في جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر الإمداد اللوجستي السعودي الثالث" , وقائع القطاع اللوجستي في المؤسسات التعليمية.وتطرقت الجلسة التي جاءت بعنوان "مناهج لمواكبة التطور وموائمة المخرجات واحتياجات سوق القطاع اللوجستي" إلى الوضع الحالي للبرامج التعليمية واللوجستية ومتطلبات المرحلة الراهنة في هذا القطاع، كما تم تقديم عرض عن المهارات المطلوبة في صناعة اللوجستيات الحديثة، وآليات موائمتها مع المناهج، إضافة إلى مدى جاهزية الشركات لاستقبال مواهب ومهارات جديدة بعلوم حديثة.وعد المشاركون مشكلة التخصص مشكلة عامة تواجهها مختلف القطاعات في المملكة لكنها أكثر بروزاً في مجال قطاع اللوجستيات كونه مسار حديث في المملكة, داعين إلى توفير برامج متكاملة لاستقطاب الشباب السعودي وإيجاد المواهب وتطويرها للإسهام في بناء هذا القطاع الواعد في المملكة.وطالبوا بضرورة معالجة المعوقات التي تعترض عمل المرأة السعودية لتعزيز الميزة التنافسية في القطاع اللوجستي, لاسيما وأن هناك إقبال ملحوظ في مجال إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات.// انتهى //19:21ت م0265