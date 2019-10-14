الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسأقيمت اليوم ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية بالتزامن مع اليوم العالمي للطيور المهاجرة, محاضرة بعنوان "الطيور المهاجرة", ألقاها المختص في الطيور المهاجرة الدكتور محمد بن يسلم الشبراق.وأكد الشبراق, أن الطيور المهاجرة من مواطنها إلى مواطن أخرى تعد مؤشر لحالة البيئة والتنوع الأحيائي, مبينا أن معظم أنواع الطيور المهاجرة معروفٌ تصنيفها وتعد من أكثر المجموعات الحيوانية التي درست التوزيع الجغرافي والبيئي.وأوضح أن الطيور من أكثر المجموعات الحيوانية انتشاراً فهي موجودة في كل مكان من المناطق القطبية إلى الصحاري, مرجحا أن يكون هذا الانتشار دلالة على توزيع مجموعات حيوانية أخرى وأنها تتأثر مع التغيرات المناخية.وقال "تعتبر النسور إحدى أنواع الطيور التي تقدم خدمة بيئية للبشر، فهي تتغذى على الحيوانات النافقة التي يموت الكثير منها جراء الأمراض كمرض الجمرة الخبيثة, مفيدا أن دراسة أجريت بمحمية محازة الصيد في مدينة الطائف أشارت إلى أن النسور تقوم بالتخلص من 32% من الحيوانات النافقة بينما تتخلص من 3% من الثديات ممثلة فقط بالثعالب والكلاب الضالة، مع العلم أن أعداد الماشية تمثل تسعة أضعاف القدرة التحميلة للمراعي في المنطقة.// انتهى //19:22ت م0266