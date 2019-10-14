الدمام 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واساختتم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية أمس, مشاركته في فعاليات ملتقى "نرعاكم", الذي ينظمه مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية في نسخته السادسة تحت شعار "أسرة مترابطة .. مجتمع آمن", وذلك في مقر سايتك بالخبر.وأوضح مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خالد بن أحمد العبيد، أنه جرى خلال الملتقى استعراض عدد من المبادرات النوعية التي يقدمها فرع الوزارة بهدف تحفيز تأسيس جمعيات في هذا المجال بهدف رفع مستوى الاستقرار داخل المجتمع.// انتهى //19:47ت م0271