محايل 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسالتقى محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي, بمقر المركز اليوم, رئيس مركز بحر أبوسكينه سعد بن يحيى الحياني.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات، التي يحتاجها المركز والقرى التابعة له، مؤكداً أهمية متابعة المشروعات التي تنفذ في المركز، وبما يضمن تسليمها في الوقت المحدد لها.وأفاد الفلقي أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه ومتابعة من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على المشاريع التي تنفذ في المراكز والقرى التابعة لها، وبحث المعوقات التي تتسبب في تأخر تنفيذ المشروعات وبحث سبل معالجتها وبما يسهم في دفع عجلة التنمية.// انتهى //19:50ت م0272