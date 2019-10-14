الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسأطلقت وزارة الثقافة اليوم فعاليات ثقافية روسية تحت مسمى "ثقافات من روسيا" في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، تزامنًا مع زيارة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية إلى المملكة.وتضمنت الفعاليات معرض "الذكاء الاصطناعي وحوار الثقافات" الذي افتُتح اليوم بمشاركة عشرة فنانين قدّموا أعمالاً فنية نُفّذت عبر برمجيات في الحاسب الآلي بأسلوب يحتوي على نظرة جديدة للعلاقة بين الفنان والمشاهدين.ومن أبرز الأعمال التي يقدمها المعرض لوحة "ميموزا أوف باسيرباي" للفنان ماريو كلينغيمان، وعمل "انستوليشن تايم" للفنان قسطنطين نوفوسيولوف الحائز على جائزة نوبل الذي يتناول فيه موضوعات فلسفية يُعبّر عنها في أوراق مرسومة باستخدام حبر الجرافين، ويشارك في المعرض الفنانان السعوديان مهند شونو ولولوة الحمود.كما اُفتتح معرض لأعمال مؤسس الفن التجريدي الروسي فاسيلي كاندينسكي المتوفى عام 1944م، وتمثل لوحاته عرضًا فنيًا باهرًا يظهر فيه تفاصيل المنازل الخشبية والأواني والأدوات المنزلية وألعاب الأطفال وعجلات الغزل السائدة في القرنين التاسع عشر والعشرين.وستُعرض خلال فعاليات "ثقافات من روسيا" مجموعة من أهم الأفلام الروسية الكلاسيكية والحديثة، من بينها فيلم "المرآة" للمخرج الروسي أندريه تاركوفسكي الذي يعد من العلامات المضيئة في تاريخ السينما العالمية، كما سيُعرض الفيلم القصير الحائز على الأوسكار "الشيخ والبحر" للمخرج ألكسندر بيتروف، وفيلم "ستالينغراد" الذي يُعدّ من أنجح الأفلام الروسية الحديثة وقد أنتج عام 2013م، وستُعرض الأفلام في صالات العرض المخصصة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.وكانت وزارة الثقافة قد أتاحت المجال للجمهور للحضور لفعاليات "ثقافات من روسيا" من خلال موقع إلكتروني مُخصص للتسجيل على الرابط:‏https://www.moc.gov.sa/ar/events/3982.يذكر أن وزارة الثقافة تنظم الفعاليات بالشراكة مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر، للاحتفاء بروائع ما أنتجته الثقافة الروسية بتاريخها الإبداعي العريق، وتأكيدًا لعمق العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية.// انتهى //20:31ت م0274