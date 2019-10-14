الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسكشفت اللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية للفروسية الذي سيقام خلال فترتين الأولى من 12 حتي 14 ديسمبر والثانية من 19 حتي 21 ديسمبر 2019م في مركز الدهامي للفروسية وسط الدرعية التاريخية ضمن فعاليات موسم الدرعية عن مشاركة ما يزيد على 150 فارساً وفارسة.وسيحظى المشاركون في البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية بفرصة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020م بحسب النقاط التي ستُحتسب في هذا السباق التاريخي، كما سيشهد هذا السباق إضافة لمشاركة ما يزيد على 150 فارساً وفارسة و150 سايسًا و 50 حكمًا و 300 مرافق ومدرب و 250 عضو نادٍ و 150 من منسوبي الفرق.من جهته قال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بهذه المناسبة: "الفروسية هي جزء أصيل في تاريخ بلادنا الغالية ، وأنا فخور جدًّا بتقديم بطولة عالمية بهذا الحجم للمملكة من أجل أن يعرض فرساننا الموهوبون مهاراتهم على أرض الوطن، ومن أجل أن نظهر للعالم ما يمكن للمملكة تقديمه في بطولة عالمية بهذا الحجم".من جانبه عبّر مالك مركز الدهامي للفروسية الفارس رمزي الدهامي الذي سيستضيف هذا الحدث والحائز على عدة ميداليات أولمبية في الفروسية عن فخره بهذه الاستضافة بقوله: "مهرجان الدرعية للفروسية يتماشى مع دور الرياضة في رؤية 2030،نحن فخورون لكوننا جزءًا من هذه الرحلة وهذا التغيير التاريخي في المملكة، ونأمل أن ننجح في تقديم حلبة قفز حواجز سعودية بمواصفات عالمية عالية، مشيرا إلى أن الماضي والتاريخ والمستقبل والإمكانيات جميعها ستنعكس وتظهر بالمهرجان، فهو حلم نبنيه لأجيال الفروسية القادمة، وأتطلع للعديد من الفعاليات المستقبلية بهذا الحجم، ونتشرف باستضافة هذا المهرجان هنا في الدرعية".// يتبع //20:51ت م0277

وسيحتضن موسم الدرعية الذي سيقام في الفترة من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر 2019م العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وسط أجواء تراثية تعكس التاريخ العريق للدرعية التي تنتظر قدوم العديد من السياح الأجانب من الخارج بعد إطلاق الفيزا السياحية التي ستمنح الزوار فرصة حضور المهرجانات كافة، بالإضافة إلى استكشاف المملكة وما تملكه من إرث غني ومعالم سياحية جذابة وشعب مضياف.وسيتضمن موسم الدرعية العديد من الفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى مهرجان الفروسية ومنها: سباق الفورمولا إي: حيث سينطلق الموسم السادس من بطولة الجائزة الكبرى للفورمولا إي بجولتيه الأولى والثانية من حلبة الدرعية وذلك في 22 و 23 نوفمبر 2019، كما سيشهد سباق هذا العام الظهور الأول لشركتي بورش ومرسيدس – بنز،الأمر الذي سيزيد عدد السيارات على الحلبة ويضفي المزيد من التشويق، وقد بدىء في بيع تذاكر هذا السباق عبر الموقع الإلكتروني www.diriyahseason.com.أما نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة: حيث سيتواجه لأول مرة في الشرق الأوسط حامل لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل آندي رويز جونيور مع نظيره آنثوني جوشوا في 7 ديسمبر 2019م، وطُرحت تذاكر الحضور لهذا الحدث مساء أمس الأحد عبر الرابط: www.diriyahseason.com .كذلك كأس الدرعية للتنس: وهي أول بطولة عالمية للتنس تقام على أرض المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 حتى 14 ديسمبر 2019م، وسيتنافس على لقب البطولة أفضل لاعبي التنس العالميين مثل السويسري ستان وأورينكا الحائز على ثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى والروسي دانييل مدفيديف والبلجيكي ديفيد غوفين والإيطالي فابيو فوجيني، بالإضافة إلى 4 لاعبين ستُعلن أسماؤهم لاحقًا، كما ستُطرح التذاكر لهذه البطولة في 26 أكتوبر الجاري بمشيئة الله.يشار إلى أن الهيئة العامة للرياضة قد اتفقت مع الاتحاد الدولي للفروسية بهدف تنمية موهبة الفرسان الناشئين والشباب، من خلال إقامة فصول مخصصة لتطوير قدراتهم للمشاركة في بطولة العالم والأولمبياد، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام والرعاية برياضة الفروسية لإلهام جيل الشباب وضمان نجاحهم في المستقبل.// انتهى //20:51ت م0278