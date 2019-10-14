الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسافتتح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس اليوم المعرض السعودي الدولي الرابع للمخبوزات والمعجنات الذي يعقد برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي بمقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر ثلاثة أيام.ويقدم المعرض مجموعة شاملة من المنتجات في الشرق الأوسط، مع معروضات مختلفة تمثل : معدات الخبز والعجن ولوازمها والمكونات والمواد الخام والنظافة والصحة وفن عرض الطعام وتقديمه والطاقة والتهوية وتكنولوجيا الإنتاج وتكنولوجيا المعلومات وحلول التعبئة والتغليف والأفران وملحقاتها والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا التبريد والتخزين والمنتجات المخبوزة والجاهزة وصناعة توريد المواد الخام ومنتجي الحلويات والمعجنات.// انتهى //20:56ت م0279