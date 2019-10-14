الخرطوم 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسبدأت بمدينة جوبا في جنوب السودان اليوم المفاوضات المقررة بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، وسط حضور رؤوساء دول أثيوبيا ويوغندا بجانب رئيس الوزراء المصري، وومثلين للهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.وأعلن رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية أن منبر جوبا مؤهل لتحقيق السلام في السودان، معرباً عن أمله بأن تؤدي جولات مدينة جوبا إلى تحقيق السلام في السودان.وأكد البرهان أن السلام هدف أولي للحكومة الانتقالية ومجلس السيادة، مشيرًا إلى أن الحركات المسلحة جزء من صناع الثورة السودانية وأن مبادرة حكومة جنوب السودان ولدت من رحم الثورة السودانية.من جانبه أعلن رئيس حركة الشعبية شمال عبد العزيز آدم الحلو في كلمته أن وفد حركته جاء إلى جوبا بعقل مفتوح لتحقيق السلام، مبينًا أن السودان يحتاج إلى إدارة التنوع.وتهدف المفاوضات إلى طي صفحة الاحتراب في السودان بصورة نهائية، وبالمقابل فتح أبواب السلام الشامل والاستقرار.// انتهى //21:03ت م0281