الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسزار سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ ، والوفد المرافق له، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، وكان في استقباله نائب المشرف العام على المكتبة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد الذي رحب بالوفد ، وقال: إن التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية الصينية الشعبية بات واضحاً وجلياً من خلال التعاون الذي أثمر عن افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ين عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لفرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين وإطلاق بوابة المكتبات العربية_الصينية ، بحضور الرئيس الصيني وأمين الجامعة العربية ووزراء خارجية الدول العربية ، وإطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين .من جانبه قال السفير الصيني: تواجدي في مكتبة الملك عبدالعزيز العريقة ليس جديداً ، حيث حدثني السفراء السابقون عن أهمية هذه المكتبة على المستوى العربي والشرق الأوسط، وتصب جل اهتمامها وخدماتها على نشر الثقافة والمعرفة، ولها جهود طيبة معنا في الصين ، ونحن نقوم بهذه الزيارة لتعميق العلاقات بيننا وفتح آفاق جديدة للشراكات الثقافية بين البلدين .بعد ذلك تجول السفير الصيني في أروقة المكتبة واطلع على خدماتها وفروعها وأنشطتها .وفي ختام الزيارة قدم نائب المشرف العام على المكتبة هدية تذكارية للسفير الصيني لدى المملكة .// انتهى //21:33ت م0283