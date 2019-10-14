ثقافي / السفير الصيني لدى المملكة يزور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
الاثنين 1441/2/15 هـ الموافق 2019/10/14 م واس
الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس
زار سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ ، والوفد المرافق له، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، وكان في استقباله نائب المشرف العام على المكتبة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد الذي رحب بالوفد ، وقال: إن التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية الصينية الشعبية بات واضحاً وجلياً من خلال التعاون الذي أثمر عن افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ين عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لفرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين وإطلاق بوابة المكتبات العربية_الصينية ، بحضور الرئيس الصيني وأمين الجامعة العربية ووزراء خارجية الدول العربية ، وإطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين .
من جانبه قال السفير الصيني: تواجدي في مكتبة الملك عبدالعزيز العريقة ليس جديداً ، حيث حدثني السفراء السابقون عن أهمية هذه المكتبة على المستوى العربي والشرق الأوسط، وتصب جل اهتمامها وخدماتها على نشر الثقافة والمعرفة، ولها جهود طيبة معنا في الصين ، ونحن نقوم بهذه الزيارة لتعميق العلاقات بيننا وفتح آفاق جديدة للشراكات الثقافية بين البلدين .
بعد ذلك تجول السفير الصيني في أروقة المكتبة واطلع على خدماتها وفروعها وأنشطتها .
وفي ختام الزيارة قدم نائب المشرف العام على المكتبة هدية تذكارية للسفير الصيني لدى المملكة .
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