الخرطوم 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واستسلم رئيس الأركان المشتركة للجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رسالة خطية من نظيره الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميسي، تتعلق بعلاقات التعاون العسكري بين البلدين وسبل دعمها .جاء ذلك خلال لقاء رئيس الأركان المشتركة للجيش السوداني بمكتبه بالملحق العسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم العقيد طيار ركن عبيد أحمد المحرزي.// انتهى //21:36ت م0284