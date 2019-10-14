صربيا 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واساستهلت الجمعية العامة الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي أعمالها في صربيا اليوم بكلمات لرؤساء الوفود أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي, بحضور وفد مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .ورحبت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابريلا بارون برؤساء الوفود أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي , الذي ينعقد تحت عنوان "تعزيز القانون الدولي : الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي " .وأكدت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة أمل القبيسي في كلمتها أمام الجمعية العامة للاتحاد أن من أخطر الظواهر التي يعانيها العالم اليوم فقدان الثقة في قدرة النظام العالمي القائم ومؤسساته على فرض هيبة القانون الدولي، معبرة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما تعرضت له المملكة العربية السعودية من عدوان في شهر سبتمبر الماضي، تمثل في قصف منشآت نفطية في بقيق وخريص ، وكذلك استهداف ناقلات النفط بكل ما يمثله ذلك من خطر داهم وتهديد كبير لأمن الطاقة العالمي .كما دان معالي رئيس البرلمان الأردني ورئيس البرلمان العربي المهندس فايز الطراونة ما تعرضت له المنشآت النفطية في المملكة من اعتداءات إرهابية, مؤكداً أن هذه أعمال مرفوضة تستوجب الحساب وردع الفاعلين .‎وحذر الطراونة في كلمته التي ألقاها أمام الاتحاد البرلماني الدولي بصربيا من مغبة الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية, التي من شأنها تغذية روافد التطرف في المنطقة .‎من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن الاحتلال الإسرائيلي يستقوي بصمت المجتمع الدولي إزاء جرائمه , مشدداً على أن الصمت الدولي هنا ليس حياداً أو توازناً.‎وقال الغانم في كلمته أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي: إن الصمت الدولي يفاقم اليأس ويقتل الأمل بالنسبة لشعوب المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انفجار بشري لا أحد في العالم محصن من آثاره وتداعياته.‎حضر أعمال الجمعية العامة للاتحاد الوفد المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى أعضاء مجلس الشورى الدكتور صالح الخثلان والدكتور فهد البادي والأستاذة رائدة أبو نيان والأستاذة هدى الحليسي .‎كما حضر أعمال الجمعية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية صربيا هاني بن عبدالله مؤمنة .‎// انتهى //21:39ت م0285