سكاكا 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في قصر ليلة عمر بمركز صوير مساء اليوم جموعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها سموه للمواطنين.كما استقبل سموه أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام سموه ومتابعته.بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ورئيس مركز صوير مشعان بن فرحان البكر ووكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز التابعة.//انتهى//22:12ت م0297