الرس 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسوقعت إدارة سجن محافظة الرس مع الغرفة التجارية بالمحافظة أمس اتفافية تعاون لتقديم برامج تدريبية للإداريين و النزلاء وتطوير مهارتهم وقدراتهم الفكرية من خلال إعداد دورات متقدمة في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، بحضور محافظ الرس حسين بن عبدالله العساف .وبموجب الاتفاقية ستعمل الغرفة التجارية على خلق علاقة إيجابية مع قطاع الأعمال والجهات المعنية بالنشاط الاجتماعي واستقطابهم لإقامة أنشطة اجتماعية ورياضية للنزلاء، ويستفيد من هذه الاتفاقية ٢٧٠ نزيلًا.من جانبه قدم مدير إدارة سجن محافظة الرس العقيد عبدالله بن ناصر العميري شكره وتقديره للغرفة التجارية بمحافظة الرس، متمنيًا أن تساهم هذة الاتفاقية في تصميم برامج تدريبية نوعية تنمي مهارات النزلاء وتعزز سلوكياتهم الإيجابية بما يحقق لهم الفائدة خلال فترة محكومياتهم، وتساعدهم في التكيف مع الظروف الاجتماعية والوظيفية بعد انقضاء فترة السجن.// انتهى //22:12ت م0298