الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسأحيت أوركسترا تشايكوفسكي الروسية أمسية موسيقية اليوم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، مُعلنة انطلاق فعاليات "ثقافات من روسيا" التي تنظمها وزارة الثقافة بالشراكة مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، تزامناً مع زيارة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إلى المملكة.وقدمت الأوركسترا الروسية ، مجموعة من روائع الموسيقى الروسية والعالمية، في مزيج اتسم بالتنوع وامتد بين مقطوعات موزارت، بيتهوفن، برامس، ومالر والعديد من الموسيقى المعاصرة والعالمية، مثل أوبرا "دون جيوفاني" ومقدمة أوبرا "رسلان وليودميلا" وأوبرا "أليكو" وأوبرا "الحاكمة شماخي" و"روميو وجولييت" وغيرها من المقطوعات الموسيقية ذات القيمة الثقافية الكبيرة.وجاءت الأمسية الموسيقية ضمن فعاليات "ثقافات من روسيا" التي تمتد لشهر كامل في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض والتي تضم معارض فنيةً وعروضاً سينمائيةً، من بينها معرض "كاندنسكي" ومعرض "الذكاء الاصطناعي وحوار الثقافات" اللذان انطلقا عصر اليوم، ويستمران لمدة شهر كامل، فيما تنطلق عروض الأفلام الروسية يوم غد في صالة سينمائية تم تجهيزها خصيصاً للعروض في مركز الملك فهد الثقافي، وسيعرض فيها تسعة أفلام روسية كلاسيكية ومعاصرة.وتأتي فعاليات "ثقافات من روسيا" للاحتفاء بروائع ما أنتجته الثقافة الروسية بتاريخها الإبداعي العريق، وتأكيداً لعمق العلاقات التي تربط بين المملكة وروسيا الاتحادية، كما تسعى من خلالها وزارة الثقافة إلى تعزيز التواصل الثقافي الدولي وتوفير خيارات ثقافية للجمهور بالمملكة.// انتهى //22:18ت م0300