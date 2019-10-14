عرعر 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر اليوم القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين، في جلسة سموه المسائية.ونوه سموه في مستهل الجلسة بما تحظى به منطقة الحدود الشمالية كسائر مناطق المملكة من دعم كبير من القيادة الحكيمة، وقال سموه: إن منطقة الحدود الشمالية تحظى بنهضة مباركة تعليمًا واستثماريًا وصحيًا وبلديًا وخدميًا، لمواكبة رؤية المملكة 2030، ودفع عجلة التنمية في المنطقة بقطاعاتها الحكومية والخاصة وغير الربحية بجميع مجالات الخدمات والمجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بتطبيق المبادرات التنموية من قبل جميع الأجهزة الحكومية وفق توجهات الرؤية وبرامجها التنفيذية المعتمدة.وأكد سموه في كلمته على أهمية تهيئة البيئة التربوية السليمة لتوجيه الشباب التوجيه الوسطي الصحيح المعتدل، وتعزيز مستوى الانتماء للوطن من خلال بث روح المواطنة الصالحة، وتوعية الشباب بدورهم وواجبهم في تحقيق تنمية الوطن من خلال التعريف ببرامج ومرتكزات الرؤية المستقبلية لرؤية 2030، منوهًا سموه بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية وأمن واستقرار وطمأنينة، انعكست آثارها على المواطن ورفاهيته، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.// انتهى //22:21ت م0301