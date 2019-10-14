القاهرة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واستغلّب المنتخب المصري لكرة القدم على منتخب بوتسوانا بهدف دون مقابل اليوم في مباراة ودية.ويدين منتخب مصر بالفضل في هذا الفوز لحمدي فتحي لاعب وسط الأهلي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 74 من عمر المباراة التي تأتي ضمن استعدادات المنتخب المصري لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية يوم 11 نوفمبر المقبل، فيما تلتقي بوتسوانا مع زيمبابوي في اليوم ذاته.وخاض منتخب مصر أولى مبارياته تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري.// انتهى //22:24ت م0304