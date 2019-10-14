الباحة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسافتتح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط المعرض التشكيلي "ملامح" للفنانة عبيرالغامدي, وذلك في مقر جمعية الثقافة والفنون بالباحة.وتجول الدكتور السواط على أقسام المعرض، وشاهد محتوياته من اللوحات والصور الفنية ، مستمعًا إلى شرح عن المعرض من الفنانة التشكيلية حيث تضمن 22 لوحة تشكيلية من تجارب الفنانة المتنوعة, كما صاحب المعرض مبادرة اجتماعية أطلقتها الفنانة وتضمنت دعم مجموعة من موهوبات المنطقة اللاتي لم يسبق لهن المشاركة بمعارض وعرض أعمالهن بالمعرض لـ 10 فنانات واعدات ضمن مبادرة "أفق" التي تهدف الى نشر ثقافة دعم النساء لبعضهن البعض وتحث على تحقيق النجاح المتعدي وليس المقتصر .//انتهى//22:25ت م0305