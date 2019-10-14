سكاكا 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واستفقد صاحب ‏السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية في المنطقة اليوم نادي ميدان فروسية الجوف بمدينة سكاكا .‏وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر النادي أمين منطقة الجوف عضو مجلس الإدارة المهندس عاطف بن محمد الشرعان وأعضاء مجلس الإدارة وإدارة النادي حيث اطلع سموه على المنصة والميدان ومرافق النادي ، مستمعاً سموه لشرح عن استعدادات النادي للموسم الحالي، واحتياجات النادي ومرتاديه.ووجه سمو نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس الإدارة بإعادة تأهيل النادي بالكامل على مراحل من خلال وضع خطة يتم إعدادها لذلك، ليتوافق مع المعايير الدولية لأندية الفروسية ، وأن يكون ضمن الوجهات السياحية والجذب السياحي بالمنطقة .//انتهى//22:38ت م0306