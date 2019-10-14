ريو دي جانيرو 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن منتخبه سينهي عام 2019م بخوض مباراتين وديتين في الخليج، الأولى ضد الأرجنتين في "سوبر كلاسيكو" ، في مدينة الرياض ، والثانية ضد كوريا الجنوبية في أبوظبي .وتلاقي البرازيل حاملة لقب بطولة "كوبا أميركا" غريمتها التقليدية في 15 نوفمبر على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض .وأشار بيان الاتحاد البرازيلي إلى أن المنتخب سينتقل بعد مباراة الأرجنتين في الرياض لملاقاة كوريا الجنوبية في العاصمة الإماراتية في 19 نوفمبر في المباراة الأخيرة للسيليساو خلال العام الحالي.// انتهى //22:59ت م0308