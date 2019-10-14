الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسنظمت اللجنة الإعلامية لـ "موسم الرياض" اليوم مؤتمراً صحفياً يسلط الضوء على الأمسية الشعرية الثانية، التي تأتي ضمن برنامح «الأمسيات الشعرية» المقامة ضمن فعاليات الموسم.وقُدم خلال المؤتمر ضيفا الأمسية وهما الشاعر محمد السكران والمنشد فلاح المسردي.ورحب رئيس اللجنة الإعلامية هاني الشحيتان في بداية المؤتمر الصحفي بالمشاركين، منوها بالأعمال الشعرية والثقافية لضيفي الأمسية.ووصف رئيس اللجنة الإعلامية الشحيتان الشاعر السكران من أبرز شعراء الجيل الجديد، لاسيما على مستوى حضوره الإعلامي وفهمه الكبير في مجال الشعر النبطي، لافتا الانتباه إلى ثراء الساحة الشعرية في المملكة، بمبدعين يستندون إلى مخزونٍ ثقافي غني ومتنوع، ومواهب تتفتق باستمرار، بما يضمن للمتابع الاستمتاع بالكلمة الجميلة الرصينة، مؤكداً أن الحراك الثقافي والأدبي في المملكة سيحظى في "موسم الرياض" بمساحة ثقافية ونوافذ يطل منها الإبداع الذي ننتظر أن يمتعنا ويثرينا جميعاً.من جانبه وعد الشاعر محمد السكران بتقديم قصائد جديدة في ثاني الأمسية الثانية بموسم الرياض، الذي يسجل نفسه أكبر وأضخم موسم ترفيهي يليق بعاصمتنا الحبيبة، منوّهاً بالتنوع المذهل في فعاليات الموسم، ما يجعله الأهم والأبرز محلياً وإقليمياً، الأمر الذي يؤكد تميّز شباب وشابات الوطن في صناعة الترفيه بجودة تنظيمية كبيرة وبجاهزية وإتقان، مثمناً لعشاق الشعر ومحبيه حرصهم على حضور الأمسية.من جهته كشف المشرف العام على «الأمسيات الشعرية» لـ موسم الرياض عبدالله حمير القحطاني أن الجميع يتطلع للاستمتاع بالأمسية الشعرية الثانية بعد نجاح الأمسية الأولى التي انطلقت مساء السبت الماضي في معرض الصيد والصقور والتي أحياها كل من مدغم أبو شيبة والمنشد مهنا العتيبي.وبين أن هناك 4 أمسيات أخرى ستقام بالبولفارد على مسرح بانش مارك، ستجمع نجوم الشعر والإنشاد في الخليج الذين سجلوا حضوراً وإبداعاً وجماهيرية عالية والتي يبحث عنها ويترقبها جمهور كبير في الخليج العربي.// انتهى //23:02ت م0309