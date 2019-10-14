الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسأقامت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الحفل التكريم للفائزين بمسابقة الشيخ عبدالله الراجحي الأولى لحفظ القرآن الكريم بمحافظة الحريق بحضور محافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء ورئيس مجلس نظار أوقاف الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الشيخ صالح بن عبدالله الراجحي وأمين عام أوقاف الشيخ عبدالله الراجحي الشيخ متعب بن عبدالله الراجحي ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة وعدد من الأهالي وذلك بجامع الشيخ عبدالله الراجحي .وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم ، تلاها كلمة لرئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الشيخ الدكتور محمد بن زيد الجدوع رحب فيها بالحضور ، وتحدث عن دور الجمعية في المحافظة والمراكز التابعة لها بالعناية بالقرآن الكريم والاهتمام بالنشء، معرباً عن شكره لأبناء الشيخ عبدالله الراجحي على اهتمامهم بعمارة بيوت الله في كل مكان ، سائلاً الله أن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم ، منوهاً بدعمهم للمسابقة الذي يعد بمثابة تحفيز للطلاب والطالبات للتنافس فيما بينهم لحفظ القرآن الكريم وتلاوته.بعد ذلك ألقى الشيخ عبدالله بن راشد التمامي كلمة الأهالي نوه خلالها باهتمام القيادة الحكيمة في وطننا المبارك بدعم الحلقات والمسابقات التي تهتم بالتنافس على حفظ كتاب الله الكريم وسنة نبيه، مشيراً إلى أن القرآن الكريم هو أساس هذه الدولة المباركة منذ قيامها وحتى وقتنا الحالي، معرباً عن شكره لأبناء الشيخ عبدالله الراجحي على إقامة هذه المسابقة التي تحفز الطلاب والطالبات على حفظ القرآن الكريم والتمسك به.إثر ذلك استمع الجميع لنماذج تلاوات من القرآن الكريم لعدد من طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الحريق.عقب ذلك ألقى الشيخ صالح بن عبدالله الراجحي كلمة بهذه المناسبة أوضح فيها سعادته باطلاعه على ثمار هذا الجامع وأنشطته المختلفة، وهي ما كان يسعى لها والده الشيخ عبدالله الراجحي - رحمه الله -، وقد تحققت بفضل الله في هذا الجامع وحلقاته كما تحققت في الأعمال الخيرية المتنوعة التي تقدمها أوقاف عبدالله الراجحي داخل المملكة وخارجها وفق عمل مؤسسي منظم.بعد ذلك تم تكريم عدد من الجهات المشاركة في الحفل ، كما تم تكريم الطلاب الفائزين بجوائز المسابقة.وفي ختام الحفل افتُتِحت الدار النسائية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة للجامع، وتجول الجميع في مبنى الدار وأبدوا إعجابهم بما يحتويه من أثاث وتجهيزات وتهيئة لرواد الدار النسائية، داعين الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي وذريته.// انتهى //23:53ت م0312