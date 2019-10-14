بغداد 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسبحث الرئيس العراقي برهم صالح اليوم في اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العدوان التركي على شمال سوريا.وأفاد بيان صحفي رئاسي عراقي أن الرئيس برهم صالح بحث مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية، والتأكيد على وقف العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، والبدء بحوار لإيجاد تسوية سياسية شاملة.وأضاف البيان أن الرئيس العراقي بحث مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، مؤكدًا ضرورة تدارك الأوضاع الإنسانية، ووقف العمليات العسكرية وعدم إتاحة الفرصة للإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم.// انتهى //23:53ت م0314