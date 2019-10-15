بغداد 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسقتل انتحاريان إرهابيان اليوم على يد قوة أمنية عراقية مشتركة في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.وأفاد بيان لقيادة عمليات سامراء بأن الانتحاريين المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي كانا يعتزمان استهداف المدنيين في منطقة السيفونة شرق مدينة سامراء.من جهة أخرى لقي ثلاثة من قوات الأمن العراقية مصرعهم خلال عملية تطهير منازل مفخخة في قرية السلام جنوب غربي المحافظة ذاتها.// انتهى //00:05ت م0317