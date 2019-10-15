جيزان 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسبدأت منشآت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان اليوم "كليات التقنية والمعاهد الثانوية الصناعية" باستقبال طلبات التسجيل في برامج التدريب المجتمعي "أتقن" في مرحلته الخامسة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية https://ctc.tvtc.gov.sa .وأوضح المدير العام للإدارة بالمنطقة المهندس فوزي رضوان أن البرنامج الذي أطلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يستهدف جميع أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، بهدف رفع كفاءتهم المهنية، وذلك في سياق رؤية المملكة 2030 ، وتحقيقًا لرغبات أفراد المجتمع في تطوير مهاراتهم في المجالات المهنية والتقنية.وبين المهندس رضوان أنه سيتم تقديم البرامج التدريبية في جميع الكليات التقنية وفروعها والكلية التقنية للبنات وفي المعاهد الثانوية الصناعية في جميع أنحاء المنطقة في عدد من البرامج تدريبية المتنوعة، حيث سيتم تنفيذ البرنامج خلال الفترة المسائية، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك الدورات.وأضاف أن مدة كل برنامج تدريبي تبلغ أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية، يكتسب من خلالها المتدربون مبادئ المهارات الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية والحصول على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //00:49ت م0322