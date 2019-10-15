رام الله 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسأقامت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم احتفالًا ببعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وذلك بمقر الرئاسة في رام الله، بحضور رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وأمين عام الاتحاد إبراهيم القاسم وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور خالد بن مقرن، ونزيه النصر، ونعيم البكر، والمهندس عبدالعزيز العفالق، ومعيض الشهري، وإداريي المنتخب الوطني.وأبدى رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتية سعادته بتواجد بعثة المنتخب السعودي في فلسطين متمنيًا التوفيق للمنتخبين.وقدم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب شكره وتقديره للقيادة الرشيدة وللهيئة العامة للرياضة وللاتحاد السعودي على وجود المنتخب السعودي في فلسطين وهو ما يؤكد على عمق العلاقة بين الدولتين.من جانبه، قدم رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل شكره وتقديره لفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وللاتحاد الفلسطيني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وتسهيل جميع الأمور من أجل راحة المنتخب.وفي ختام الاحتفال تبادل رئيسا الاتحادين السعودي والفلسطيني الدروع التذكارية.حضر الاحتفال أعضاء القيادة الفلسطينية وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من أهالي القدس.//انتهى//00:52ت م0323