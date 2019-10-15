الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واستجاوزت مبيعات الصقور ٥ ملايين ريال مع نهاية اليوم ، رابع أيام معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية المقام حالياً في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور.وسجلت المبيعات في الأيام الماضية أكثر من أربعة ملايين ريال ، فيما تجاوزت في يومها الرابع المليون و١٨٠ ألف ريال لتتخطى حاجز ٥ ملايين ريال وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال يومها المتبقي من المعرض الذي يختتم غداً الثلاثاء.وجاءت المبيعات من خلال البيع المباشر في قسم عارضي الصقور بالإضافة لقسم مزاد الصقور.// انتهى //00:54ت م0324